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В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 56 человек

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Красноярск
22:30 12 Мая 2022
красноярск, статистика
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 12 марта – 56 человек (25 – в Красноярске). За всё время пандемии в регионе выявлено 352 665 случаев заражения.

Госпитализировали за сутки – 59, вылечили 51 человек за сутки. Погибло 4 человека

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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