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Глава Красноярского края Александр Усс поблагодарил участников тушения пожаров

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Красноярск
18:10 12 Мая 2022
в красноярском крае, лесные пожары, губернатор
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Глава Красноярского края Александр Усс выразил благодарность участникам тушения пожаров и тем, кто помогал ликвидировать их последствия. Глава региона отметил, что жители многих районов столкнулись с трудностями, которые преодолеть почти невозможно, но на их защиту встали те, кому небезразлично их горе. Кто-то помогал оказывать медпомощь погорельцам, кто-то участвовал в тушении пожаров, а кто-то собирал гуманитарную помощь. 

«Мы все воспринимаем переживания пострадавших от пожаров как наше общее горе. Мы будем решать проблемы с жильём, ремонтировать и строить новые дома, выплачивать денежные компенсации. Нам предстоит огромная работа и трудностей на этом пути немало. Но я убеждён — проявив сплочённость, терпение и лучшие качества сибиряков, мы их обязательно всё преодолеем!», — сказал Александр Усс.

Напомним, 7 мая в условиях ураганного ветра в 29 муниципалитетах края произошли сильнейшие пожары. Сгорели более 500 домов, пострадали более 1,5 тыс. человек Погибли 8 человек. Правительство края совместно с муниципалитетами, правоохранительными органами и другими организациями ведёт работу по оказанию помощи пострадавшим людям и территориям.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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