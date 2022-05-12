Десять проектов из Красноярского края вышли в финал конкурса СУЭК "Комфортная среда обитания"

Десять проектов из Красноярского края прошли региональный отборочный этап и вышли в финал конкурса социальных проектов "Комфортная среда обитания", организуют который СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" при участии АНО "Новые технологии развития".

Среди финалистов – проекты по созданию экопарков, спортивных площадок для малышей и взрослых, пространства для "свободного досуга", территории для проведения массовых мероприятий на свежем воздухе. Жители села Красная Поляна Назаровского района в Год культурного наследия представили на конкурс проект по развитию народного гончарного промысла.

В ближайшее время проекты будут вынесены на открытое онлайн-голосование на сайте Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ". Проекты-победители поощрят грантами на их реализацию.

Всего на конкурс было представлено около 40 проектов из территорий присутствия СУЭК в Красноярском крае – городов Бородино, Назарово, Шарыпово, Шарыповского муниципального округа, Рыбинского и Назаровского районов.

Добавим, что конкурс "Комфортная среда обитания" проводится с 2011 года среди инициативных жителей, коллективов учреждений образования, культуры, спорта в поддержку национального приоритетного проекта "Жилье и городская среда". Его основная задача – поддержка гражданской активности и общественных инициатив в области благоустройства и развития социальной инфраструктуры. За время проведения конкурса в шахтерских регионах Сибири и Дальнего Востока было реализовано около 200 грантовых проектов.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК"