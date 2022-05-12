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В полиции Красноярского края опровергли информацию о мародёрах в сгоревшем селе Белый Яр

Главная Общество
Красноярск
17:40 12 Мая 2022
в красноярском крае, лесные пожары, полиция
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В полиции Красноярского края опровергли информацию о мародёрах в пострадавшем от пожаров селе Белый Яр. Напомним, что в СМИ региона появилась информация о том, что злоумышленники на машинах по ночам вывозят металл с улиц, где сгорели дома. 

«Установлено, что силами погорельцев, а также их родных и близких осуществляется расчистка территории. Металлические предметы собираются и вывозятся сельчанами на базы приема металла», — рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

Село сгорело 7 мая во время крупного пожара. Всего в тот день сгорели частично или полностью 546 жилых дома и 309 строений по всему краю. Без крова остались более 1200 человек, включая 239 детей.

Также в полиции добавили, что в правоохранительные органы никто из жителей села по фактам мародёрства не обращался. В целях профилактики хищения собственности погорельцев стражи порядка патрулируют территорию села.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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