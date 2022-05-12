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В банках Красноярского края выявили почти вдвое меньше фальшивых банкнот

Главная Общество
Красноярск
17:25 12 Мая 2022
красноярск, банки
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В первом квартале 2022 года в Красноярском крае выявили 26 поддельных банкнот. Как рассказали журналисту sibnovosti.ru в пресс-службе красноярского отделения Сибирского главного управления Центрального банка РФ, 22 подделки имитировали банкноты номиналом 5000 рублей. Также выявили одну поддельную банкноту номиналом 2000 рублей и три — номиналом 1000 рублей.  

А вот количество поддельной иностранной валюты снизилось. В I квартале текущего года сотрудники банковского сектора края обнаружили две поддельные стодолларовые купюры. В аналогичном квартале прошлого года выявлена 21 такая подделка.  

«Сохраняйте бдительность при расчётах наличными, тщательно проверяйте попавшие в руки банкноты. Если есть хоть малейшее сомнение, откажитесь от получения таких денег. Чтобы фальшивка не появилась в вашем кошельке, научитесь определять признаки подлинности настоящих банкнот», — порекомендовал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлёв.

Изучить эти признаки можно на разработанных Банком России информационных ресурсах: сайте Банка России, портале «Финансовая культура» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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