Лесопродукцию из Красноярского края отправили на экспорт в 35 стран

С начала года Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировало 2,3 млн кубометров лесопродукции.

При отгрузке лесопродукции на экспорт проконтролировано 1,7 млн кубометров круглого леса лиственных пород и пиломатериалов. Объём пиломатериалов на экспорт — 1,46 млн кубометров (86 % от всего объёма экспортируемой лесопродукции), объём круглого леса на экспорт — 135 тыс. кубометров.

- Древесина вывезена в 35 стран мира. Основной импортёр — КНР. В Китайскую Народную Республику было вывезено 135 тыс. кубометров деловой древесины и 1,26 млн кубометров пиломатериалов (82 % от объёма лесопродукции, вывезенной на экспорт), - сообщили в ведомстве.

При внутрироссийских перевозках было проконтролировано 582 тыс. кубометров круглой древесины и пиломатериалов. Это на 48 % больше, чем за АППГ. Объём сертифицированного круглого леса для вывоза в другие регионы — 383 тыс. кубометров. Объём пиломатериала увеличился на 27 % по сравнению с АППГ и составил 182 тыс. кубометров.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев