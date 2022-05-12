В центре Красноярска могут построить еще одну гостиницу или бизнес-центр

В центре Красноярска может появится новое деловое здание. Судьбу участка на пересечении улиц Ады Лебедевой и Перенсона пройдёт сегодня в управлении архитектуры города (Карла Маркса, 95 кабинет 303).

По словам депутата Заксобрания Ильи Зайцева, сейчас участки предназначены для индивидуального жилищного строительства, однако в будущем здесь можно будет построить гостиницу, ресторан, магазин или деловой центр. Размер участка – 3275 квадратных метров.

Открытые слушания пройдут 12 мая в 18:00. Прием предложений продлится до 17 мая.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин