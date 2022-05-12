В Емельяновском районе мужчина выбросил окурок в траву и сжёг дом соседа

Мужчину, который в Солонцах Емельяновского района по неосторожности сжёг дачный дом соседа, задержали.

Задержанный приехал на свой участок привести его после зимы в порядок, при этом он курил и не подумав, выбросил окурок в сухую траву, рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность. Также виновникам возгораний придётся возмещать ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю