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В арктической зоне Красноярского края планируют бесплатно раздать 2,5 тысячи га

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Красноярск
15:40 12 Мая 2022
в красноярском крае, земля
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В арктической зоне Красноярского края гражданам и предпринимателям бесплатно раздадут более двух с половиной тысяч гектаров земли. Соответствующие изменения были внесены министерством экономики региона в краевой законопроект об Арктическом гектаре.

Участки выделят в Норильске – 66 га, Туруханском районе – 579 га (рядом с сёлами Туруханск, Селиванова, Бор), в Эвенкийском муниципальном районе – 379,8 га (в посёлках Тура, Нидым, Тутончаны, Эконда, Кислокан, Юкта), в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе – 1 477,94 га (в Дудинке и посёлке Усть-Порт). На земельных наделах можно будет построить дом, вести хозяйство или заниматься предпринимательством. После пяти лет земельный участок предоставят либо в аренду до 49 лет, либо в собственность бесплатно, либо в собственность за плату.

В России аналогичная программа действует на Дальнем Востоке с 2016 года.

Фото: © РИА Новости / Александр Ковалев

 

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