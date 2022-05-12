В Хакасии мужчина зарезал друга падчерицы

10 мая вечером 56-летний житель Черногорска употреблял алкоголь в кругу своей семьи во время празднования дня рождения падчерицы. В какой-то момент у мужчины с падчерицей начался конфликт, 23-летний друг девушки решил за неё заступиться и тоже вступил в ссору. Во время конфликта мужчина нанёс молодому человеку несколько ударов ножом. Потерпевшего доставили в больницу. Через некоторое время он скончался в медицинском учреждении, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подозреваемого задержали при попытке скрыться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.

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