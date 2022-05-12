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В Манском районе поезд сбил 2-летнего ребёнка

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Красноярск
15:16 12 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, поезд, ребенок, смерть
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11 мая около 10 часов на 4 180 км станции Камарчага в 15 метрах от дома на ул. Линейная в пос. Камарчага грузовой поезд смертельно травмировал мальчика 2020 года рождения. Он на некоторое время, оказавшись без присмотра взрослых, вышел на ж/д пути. Мать, обнаружив там своего ребёнка, вызвала скорую медпомощь. От полученных травм мальчик скончался во время поездки в больницу.

Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшие по неосторожности смерть человека.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: © zapsib-sut.sledcom.ru

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