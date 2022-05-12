12 мая
Красноярск
погода +21 °C
68.84
 
€ 72.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омске рецидивист сорвал с женщины золотые украшения и проглотил

Главная Общество
Красноярск
14:30 12 Мая 2022
общество, происшествия, омск, грабеж, суд
версия для печати Ico_print

Мужчина сорвал с жительницы Омска цепь с кулонами и серьги и проглотил.

9 декабря 2021 года 43-летний рецидивист шёл по ул. 1-й Майкопской, где жил его приятель. Мужчина постучал в калитку одного из домов, ему открыла незнакомая женщина, на руках у которой был ребёнок. Злоумышленник сразу заметил на омичке серьги и золотую цепь с кулонами. Он схватил её за волосы и вывел во двор. Затем толкнул женщину, она упала, в этот момент мужчина сорвал с неё золотые украшения и совершил сексуальное домогательство.

Спугнул напавшего почтальон, который проходил мимо. Рецидивиста задержали по горячим следам, чтобы скрыть преступление, он проглотил золото, которое извлекли при помощи медиков.

Было заведено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Манском районе поезд сбил 2-летнего ребёнка

В Манском районе поезд сбил 2-летнего ребёнка

12 Мая 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: В Томске самые низкие цены на ржаной хлеб и сливочное масло

В Томске самые низкие цены на ржаной хлеб и сливочное масло

12 Мая 2022 г.
Килограмм сливочного масла в Томске в конце апреля стоил в среднем 598,31 руб.
Новости Красноярска: Из-за аварийного отключения десятки домов Красноярска остались без электроэнергии

Из-за аварийного отключения десятки домов Красноярска остались без электроэнергии

12 Мая 2022 г.
Энергетики обещают, что к 15:00 жителям вернут электричество
Новости Красноярска: На Алтае ищут пропавшего во время сплава туриста из Санкт-Петербурга

На Алтае ищут пропавшего во время сплава туриста из Санкт-Петербурга

12 Мая 2022 г.
Участники сплава не смогли помочь товарищу
Новости Красноярска: В красноярской школе искусств № 6 появились два новых пианино

В красноярской школе искусств № 6 появились два новых пианино

12 Мая 2022 г.
Всего в этом году в регион поступят 19 пианино
Новости Красноярска: Лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателей травы в Енисейском районе

Лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателей травы в Енисейском районе

12 Мая 2022 г.
Нарушитель заплатит не только штраф, но и возместит ущерб, причинённый лесу
Новости компаний
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
05/05
В Красноярске открывается новый "Мясничий"
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

Мэр Красноярска обратился к жителям во время пылевого шторма

7 Мая 2022 г.
По возможности, в такую погоду лучше остаться дома
Новости Красноярска: В МЧС сообщили о погибших при пожарах в Красноярском крае

В МЧС сообщили о погибших при пожарах в Красноярском крае

7 Мая 2022 г.
Информация предварительная и будет уточняться
Новости Красноярска: В Шарыповском районе горит лес и частный сектор

В Шарыповском районе горит лес и частный сектор

7 Мая 2022 г.
Сотрудники полиции обеспечивают безопасность в районе пожаров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru