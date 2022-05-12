В Омске рецидивист сорвал с женщины золотые украшения и проглотил

Мужчина сорвал с жительницы Омска цепь с кулонами и серьги и проглотил.

9 декабря 2021 года 43-летний рецидивист шёл по ул. 1-й Майкопской, где жил его приятель. Мужчина постучал в калитку одного из домов, ему открыла незнакомая женщина, на руках у которой был ребёнок. Злоумышленник сразу заметил на омичке серьги и золотую цепь с кулонами. Он схватил её за волосы и вывел во двор. Затем толкнул женщину, она упала, в этот момент мужчина сорвал с неё золотые украшения и совершил сексуальное домогательство.

Спугнул напавшего почтальон, который проходил мимо. Рецидивиста задержали по горячим следам, чтобы скрыть преступление, он проглотил золото, которое извлекли при помощи медиков.

Было заведено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид