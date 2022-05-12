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На Алтае ищут пропавшего во время сплава туриста из Санкт-Петербурга

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Красноярск
14:03 12 Мая 2022
общество, происшествия, алтай, санкт-петербург, поиски, туристы
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В СК по Республике Алтай сообщили об исчезновении 37-летнего жителя Санкт-Петербурга, который приехал на Алтай.

Установлено, что 7 мая незарегистрированная группа туристов из 8 человек осуществляла сплав на двух надувных лодках по р. Аргут в Кош-Агачском районе. Проходя порог «Прорыв Сапожникова» плавсредство опрокинулось. В результате 37-летний житель Санкт-Петербурга выпал из лодки и его унесло течением. Участники сплава не смогли помочь товарищу. Сообщить о происшествии и позвать на помощь спасательные службы было невозможно из-за того, что сплав осуществлялся там, где отсутствовала мобильная связь и пешие тропы.

О происшествии стало известно через двое суток, когда туристы спустились в с. Джазатор. Они сообщили о случившемся сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Направлено поручение о проведении поисковых мероприятий.

Фото: © sledcom.ru

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