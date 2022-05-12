В красноярской школе искусств № 6 появились два новых пианино

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» детская школа искусств № 6 получила пианино «Михаил Глинка», произведённые фабрикой «Нева-Саунд» в Санкт-Петербурге.

Инструменты настроили. Их разместили в кабинете, где в 1970 году начал первые шаги в музыку Дмитрий Хворостовский.

— Мы получили бесценный подарок, ведь пианино — это базовый инструмент для каждого музыканта, независимо от специальности! Мы уверены, что новые инструменты принесут огромную пользу в образовательном процессе, — рассказали в школе.

Поставки в Красноярский край инструментов с фабрики «Нева-саунд» начались около двух лет назад, первый рояль «Михаил Глинка» был доставлен в 2020 году в красноярскую детскую музыкальную школу № 1.

Кроме этого, рояли «Михаил Глинка» получили детская музыкальная школа № 2 и № 4 из Красноярска. А также детская школа искусств № 1 города Канска и Красноярский колледж искусств имени Павла Иванова-Радкевича.

Всего в этом году в Красноярский край поступят 19 пианино для восьми детских школ искусств и семь роялей для шести школ (Красноярск, Енисейск, Лесосибирск, Ужур, Шарыпово, Назарово, Железногорск, Краснотуранск).

Фото: © пресс-служба министерства культуры Красноярского края