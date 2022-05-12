Лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателей травы в Енисейском районе

Подозрительных мужчин и трактор в поле в районе с. Верхнепашино заметил лётчик-наблюдатель Лесопожарного центра Денис Назаров. Было видно, что пал травы с полей уже перешёл на лес. Лётчик передал информацию начальнику авиаотделения. Пожар был ликвидирован сотрудниками краевого Лесопожарного центра. Поджигателя задержали, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Свою вину мужчина не отрицал и раскаялся.

— Там пасека рядом, поэтому предположили, что выжигали. Похожий случай у нас был и два года назад: я был на авиапатрулировании и заметил человека на мотоцикле, поджигающего поля. Тогда его тоже удалось быстро найти. Те, кто поджигает сухую траву, доставляют нам больше всего проблем. Не окажись мы в этом время там, результат мог бы быть печальным,- рассказал Денис Назаров, лётчик-наблюдатель Енисейского авиаотделения Лесопожарного центра.

Нарушитель заплатит не только штраф, но и возместит ущерб, причинённый лесу и все затраты на тушение.

Всего в этом году в крае в отношении нарушителей возбуждено более 1 960 административных дел, ГУ МЧС России по Красноярскому краю возбудили 25 уголовных дел из-за неосторожного обращения с огнём или другими источниками повышенной опасности.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность. Также виновникам возгораний придётся возмещать ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © пресс-служба краевого Лесопожарного центра