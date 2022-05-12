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Из-за 24-летнего жителя Канска загорелся объект культурного наследия

Главная Общество
Красноярск
13:00 12 Мая 2022
общество, происшествия, канск, пожар, культура
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11 мая в вечернее время в МЧС сообщили о возгорании в центральной части Канска по ул. Московской неэксплуатируемого двухэтажного деревянного дома — объекта культурного наследия.

Пламя локализовали на 144 кв. метрах. В результате пожара сгорела кровля. Здание сильно повреждено огнём. Пострадавших, к счастью, нет.

Причастным к пожару оказался мужчина 1994 года рождения, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. После распития спиртного виновник вместе с приятельницей решил уединиться в здании. Когда молодой человек заснул, из его рук выпала непотушенная сигарета. От этого вспыхнула сухая ветошь.

Сотрудниками ОВД собран материал доследственной проверки.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

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