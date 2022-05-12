В Красноярском крае изготовлено 111 паспортов для пострадавших при пожарах

На 12 мая сотрудники полиции изготовили 111 паспортов людям, утратившим документы в результате пожаров в Красноярском крае. Всего по вопросу восстановления документов в полицию поступило 112 устных обращений.

Больше всего людей документировано в Уяре — 32, Дзержинском районе — 18 и в Заозёрном — 12, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Позвонив по номеру 8 (3912) 29-5-777, вы сможете получить консультацию по вопросам восстановления документов.

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Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын