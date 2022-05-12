В Канске продолжаются поиски двух утонувших девочек

Мужчина сорвал с жительницы Омска цепь с кулонами и серьги и проглотил. 9 декабря 2021 года 43-летний рецидивист шёл по ул. 1-й Майкопской, где жил его приятель. Мужчина постучал в калитку одного из домов, ему открыла незнакомая женщина, на руках у которой был ребёнок. Злоумышленник сра...