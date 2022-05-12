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В Канске продолжаются поиски двух утонувших девочек

Главная Общество
Красноярск
12:30 12 Мая 2022
общество, происшествия, канск, подросток
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6 апреля двое подростков 14 и 15 лет решили перейти реку Кан по льду. Им почти удалось дойти до берега, но они провалились под лёд.

Спасатели продолжают обследование реки, берегов. Пока прилагаемые усилия не дали результатов.

— Совершено 72 водолазных спуска, обследовано 252 200 кв. метров дна реки, с помощью подводного аппарата «Оптима» обследовано 1 980 кв. метров, с помощью «Гнома» — 500 кв. метров. Также обследовано 1 255 км береговой линии. Вброд обследовано 5,2 км акватории реки, — сообщают в Агентстве ГО ЧС Красноярского края.

Волонтёрами с применением глубоководного дрона обследовано 1 465 кв. метров дна реки, с применением квадрокоптера — 250 000 кв. метров береговой линии.

Сегодня поиски продолжат.

Фото: © vk.com/public192457752

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