Красноярский цирк отремонтируют за 1,55 млрд рублей

Капремонт здания цирка обойдётся федеральному бюджету в 1,55 млрд рублей, сообщил депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в своём Telegram-канале.
— Сейчас никакие работы в здании не проводятся, здание охраняют. Министерство культуры России будет запрашивать необходимые средства при подготовке проекта федерального бюджета на 2023-2025 гг., — пишет Илья Зайцев. — То есть, если средства в 2023 году будут выделены, ждать открытия Красноярского цирка после ремонта не стоит ранее 2024 года.
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