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В Минэнерго рассказали, что повреждения ЛЭП — не основная причина лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
12:02 12 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары
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Повреждения линий электропередачи не являются причиной возникновения лесных пожаров. ЛЭП имеют систему защиты и автоматики, предотвращающей короткие замыкания, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РФ.

— При скорости ветра более 20 м/с электросеть 0,4, 6-10 кВ не может работать штатно, то есть, без повреждения проводов, опор и изоляторов. Такие случаи — не основная причина возникновения очагов пожаров. Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики, любое короткое замыкание на линии автоматически выявляется и ликвидируется в срок не более одной секунды с помощью отключения линии. Такой механизм призван и обеспечить и пожарную безопасность энергообъектов, — рассказали в министерстве.

Ежегодно с марта-апреля объекты энергетики переходят на функционирование в режиме повышенной готовности. Это связано с пожароопасным периодом. В рамках подготовки компании проводят комплекс технологических и организационных мероприятий. Они направлены на минимизацию воздействия лесных и техногенных пожаров на объекты ТЭК.

Режим повышенной пожарной опасности действовал на большей части Урала и Сибири с 14 апреля. За этот период было зафиксировано свыше 350 случаев воздействия возгораний на сети энергоснабжения. 6 и 7 мая ситуация осложнилась. Тогда в Красноярском крае, Кемеровской, Омской, Курганской и Иркутской областях дул ураганный ветер. Число возгораний возросло, а сетевой комплекс работал в сверхнормативных условиях. Из-за этого фиксировались масштабные отключения энергоснабжения, связанные с повреждением линий электропередачи от пожаров и превентивными отключениями энергоснабжения по заявкам МЧС для обеспечения безопасной работы специалистов. Восстановительные работы продолжаются. Потребителям подано напряжение по резервным схемам

— При выяснении причин пожаров нужно дождаться результатов технического расследования, указав. В первую очередь необходимо определить причину и следствие, к примеру, упавший на землю провод ЛЭП является следствием повреждения деревянной опоры в результате низового пожара сухой травы. Большинство повреждений, выявляемых при осмотре воздушных линий, свидетельствуют, что опоры, изоляторы, провод вышли из строя из-за внешнего воздействия пожара, возникшего за пределами охранной зоны линии, — добавили в министерстве.

Согласно предварительным оценкам, еще до ухудшения погодных условий в Красноярском крае действовало 26 низовых пожаров, после ухудшения погоды только 143 очага из 273 возникло в местах прохождения ЛЭП. Энергетики отключили 125 линий в момент приближения пожара к месту их расположения.

— При техническом расследовании необходимо учитывать выполнение (невыполнение) профилактических работ на территориях для подготовки к пожароопасному сезону. Например, подготовка объектов ТЭК включает в себя очистку от сухостоя, проверку систем пожаротушения, подготовку персонала, профилактический осмотр и другое, — отметили в Минэнерго.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за ветра, стали причиной пожаров в Красноярском крае.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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