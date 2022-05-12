В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 26 млн рублей

Прокуратурой Центрального района установлено, что местная администрация приняла решение о признании одного из жилых домов аварийным и подлежащим сносу. Один из жителей выкупил в доме 6 квартир по рыночной цене аварийного жилья для того, чтобы получить незаконное возмещение их стоимости.

Администрация обратилась в суд с иском об изъятии у гражданина принадлежащих ему квартир. В суд злоумышленник предоставил сфальсифицированные отчёты оценщика о завышенной выкупной стоимости жилья, которая была ему перечислена после утверждения судом заключённого между сторонами мирового соглашения.

Муниципальному бюджету причинён ущерб — более 26 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Причастность к совершению преступления лиц, проводивших оценку, будет проверена во время расследования.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина