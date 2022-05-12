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Лесные пожарные Красноярского края получили новую спецтехнику

Главная Общество
Красноярск
11:30 12 Мая 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, техникa, лесные пожары
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Партию спецтехники получили специалисты краевого Лесопожарного центра по национальному проекту «Экология». Два новых гусеничных трактора и тралы задействуют в тушении лесных пожаров, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Данные гусеничные тракторы маневренные и проходимые, они оснащены плугом, клином и механической лебедкой. Эту технику будем применять в труднодоступной местности для создания заградительных и опорных полос при встречном отжиге, для прокладки минполос и противопожарных разрывов. Один трактор будет базироваться в Минусинске, другой — в Абане, — рассказал заместитель руководителя краевого Лесопожарного центра Сергей Емельянов.

Лесные пожарные Красноярского края получили новую спецтехнику

С начала года лесные огнеборцы получили зажигательные аппараты, УАЗы, резервуары для доставки воды, пожарные машины, лодки, бензопилы и ранцевые лесные огнетушители.

Благодаря нацпроекту парк спецтехники удалось обновить практически на 50 %. Всего лесные пожарные приобрели более 2 200 единиц спецтехники, оборудования и инвентаря, что позволило увеличить скорость реагирования на возникающие угрозы: 97 % лесных пожаров фиксируют на малых площадях и 95 % ликвидируют в первые сутки.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность. Также виновникам возгораний придётся возмещать ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © пресс-служба краевого Лесопожарного центра

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