Лесные пожарные Красноярского края получили новую спецтехнику

Партию спецтехники получили специалисты краевого Лесопожарного центра по национальному проекту «Экология». Два новых гусеничных трактора и тралы задействуют в тушении лесных пожаров, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Данные гусеничные тракторы маневренные и проходимые, они оснащены плугом, клином и механической лебедкой. Эту технику будем применять в труднодоступной местности для создания заградительных и опорных полос при встречном отжиге, для прокладки минполос и противопожарных разрывов. Один трактор будет базироваться в Минусинске, другой — в Абане, — рассказал заместитель руководителя краевого Лесопожарного центра Сергей Емельянов.

С начала года лесные огнеборцы получили зажигательные аппараты, УАЗы, резервуары для доставки воды, пожарные машины, лодки, бензопилы и ранцевые лесные огнетушители.

Благодаря нацпроекту парк спецтехники удалось обновить практически на 50 %. Всего лесные пожарные приобрели более 2 200 единиц спецтехники, оборудования и инвентаря, что позволило увеличить скорость реагирования на возникающие угрозы: 97 % лесных пожаров фиксируют на малых площадях и 95 % ликвидируют в первые сутки.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность. Также виновникам возгораний придётся возмещать ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © пресс-служба краевого Лесопожарного центра