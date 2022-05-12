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В Красноярском крае за сутки потушили 25 лесных пожаров

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Красноярск
11:14 12 Мая 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, лесные пожары, экология
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 25 лесных пожар на площади 2,6 тыс га в 20 муниципалитетах.

При тушении были задействованы более 800 человек и 130 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 18 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

12 мая в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 1,8 тыс га в Мотыгинском, Богучанском, Казачинском, Нижнеингашском, Бирилюсском,  Емельяновском, Ужурском,  Ермаковском, Шушенском районах и Шарыповском  муниципальном округе. Угрозы населённым пунктам нет. 6 пожаров на площади более 570 га локализованы.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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