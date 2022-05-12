В Красноярском крае дачник добился демонтажа опоры линии электропередач

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю, руководство СНТ установило столб электропередач перед воротами садового участка. Это стало препятствием для доступа на территорию участка. Собственник дачи обратился в суд, который встал на его сторону. Председатель садового товарищества обязан был убрать опору воздушной линии электропередач, но не сделал этого.

Исполнительное производство поступило к судебным приставам. Руководство СНТ нарушило срок для добровольного исполнения требования. Сотрудники службы вынесли исполнительский сбор 50 тысяч рублей.

Демонтаж электроопоры произведён.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев