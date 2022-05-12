В Красноярске госавтоинспекторы помогли девушке с приступом эпилепсии

Инспекторы ДПС Павел Андриянов и Никита Шинкоренко ехали по дворовому проезду на ул. Ольховой. Прямо у них на глазах девушка-пешеход неожиданно упала.

Подбежав к ней, полицейские поняли, что у девушки начался приступ эпилепсии. Инспекторы оказали ей первую доврачебную помощь и вызвали скорую помощь, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Прохожие же принесли одеяла и помогли укрыть пострадавшую.

Через несколько минут приступ закончился, но, несмотря на это, до прибытия медиков сотрудники полиции находились рядом с девушкой.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко