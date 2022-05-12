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Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге в январе–апреле выросли на 21%

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Красноярск
10:17 12 Мая 2022
перевозки, железные дороги, поезда, транспорт
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В январе–апреле 2022 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 83 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 22,4 тыс. ДФЭ (+30%), в экспортном – 60,6 тыс. ДФЭ (+18%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–апреле составило 67 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +16,1%), в том числе:

  • лесные грузы – 47,2 тыс. контейнеров ДФЭ (+16,8%);
  • цветные металлы – 5,9 тыс. (+6,7%);
  • остальные и сборные грузы – 5 тыс. (+35,1%);
  • химикаты и сода – 4,3 тыс. (на уровне 2021 года);
  • руда цветная и серное сырье – 1,7 тыс. (+70,5%);
  • машины, станки, двигатели – 222 ДФЭ (+49%).

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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