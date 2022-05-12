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В Красноярске стоимость квартир выросла на 6 %

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Красноярск
10:02 12 Мая 2022
общество, красноярск, квартиры, цена, увеличение
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В Красноярском крае на конец I квартала средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья — 90 337 рублей, на вторичном — 70 471 рубль. Об этом сообщает Красноярскстат.

В I квартале этого года по отношению к IV кварталу 2021 года цены на первичном рынке в среднем увеличились на 6 %, на вторичном — на 3,9 %. За АППГ на первичном рынке прирост цен — 3,8 %, на вторичном — 5 %.

Стоимость новых квартир среднего качества выросла на 6,6 %, улучшенного качества — на 5,9 %. Цены на элитные квартиры снизились на 2 %. На вторичном рынке жилья наибольший рост цен отмечался на элитные квартиры (8,9 %). Стоимость квартир среднего качества повысилась на 4,5 %, квартир улучшенного качества — на 3,1 %, квартир низкого качества — на 3 %.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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