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В Красноярском крае проектируют варианты строительства домов для погорельцев

Главная Общество
Красноярск
09:15 12 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары, жилье
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— Обеспечить погорельцев жильём мы сможем силами краевых строительных организаций. Правительство Красноярского края вместе со строительной отраслью готовится начать работы, как только будут сведены итоговые данные по местам и объёмам строительства. Определён единый заказчик. Управление капитального строительства края с «Красноярскгражданпроектом» приступил к проработке проектных решений. Кроме этого, идёт работа по определению необходимого количество людей для привлечения к работам, строительной и спецтехники, — рассказал заместитель председателя правительства края Сергей Козупица.

В пострадавших от огня территориях работают межведомственные муниципальные комиссии. Они определяют ущерб, устанавливают площадь и технические характеристики сгоревших домов. Также они уточняют количество зарегистрированных жильцов и выясняют, являлось ли жильё единственным.

По решению губернатора Красноярского края Александра Усса, людям, потерявшим единственное жильё, предлагается либо компенсация в виде жилищного сертификата, либо возможность построить новое жильё за счёт средств краевого бюджета. Суммы сертификатов и объёмы строительства жилья будут определены после работы правительственных комиссий на местах и на основе анализа поступивших запросов от погорельцев.

— Самая важная тема – восстановление жилья. Мы планируем идти по двум основным направлениям – это строительство новых домов и компенсация на самостоятельное строительство или приобретение жилого помещения. Краевой бюджет на эти цели выделит от 2,5 млрд до 4 млрд рублей. Постараемся к окончанию лета справиться и все проблемы с жильём закрыть, — сказал Александр Усс на совещании с президентом России.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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