В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

Специалисты Красноярского ЦСМ провели мониторинг девяти образцов молока. Продукт изготовлен в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Ленинградской областях, в Республиках Беларусь и Хакасия.

Исследования показали, в 4 образцах молока из 9 установлены нарушения.

В «Любимая чашка», «Весёлая ферма» и «Valio» выявлены несоответствия по наличию растительных жиров в жировой фазе стеринов, то есть данное молоко фальсифицировано.

В образце «Лента» выявлены нарушения по заниженной массовой доли жира до 2,4 %.

К покупке специалисты Красноярского ЦСМ рекомендуют только молоко «Семенишна», «Филимоново», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Страна Васильки». В этой продукции нарушений не установлено.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович