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Охотникам ограничили вход в леса Красноярского края из-за пожаров

Главная Общество
Красноярск
09:30 12 Мая 2022
в красноярском крае, охотник
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Охотники ограничили вход в леса Красноярского края из-за режима ЧС. Речь идёт о запрете посещать как общедоступные, так и закреплённые охотугодья. В Минэкологии края пояснили, что такая мера предпринята в связи с лесными пожарами.

С момента введения ЧС в регионе инспекторы министерства занимаются поиском пожаров и помогают в их тушении. В это время охотинспекторы патрулируют леса и проводят профилактические беседы с охотниками.

«Для стабилизации ситуации на заповедных территориях инспекторы взаимодействуют с сотрудниками краевого Лесопожарного центра, полиции и органами местного самоуправления. С начала пожароопасного сезона на 15 особо охраняемых природных территориях ликвидировано 45 возгораний», – министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же сообщить о нем по телефону 112 или 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с фотографией и геолокацией с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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