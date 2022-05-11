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Погорельцы Красноярского края получат денежные выплаты

Главная Общество
Красноярск
21:25 11 Мая 2022
в красноярском крае, лесные пожары, помощь
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Погорельцы, лишившиеся имущества из-за пожаров 7 мая, получат единовременные выплаты. На настоящее время деньги получили 1400 человек. Размер выплаты – 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.

«Всего в муниципальных образованиях края от пожаров, возникших 7 мая, пострадали порядка 1500 человек. Абсолютное большинство из них подали заявления и уже получили положенную адресную выплату. Тем не менее работа сотрудников соцзащиты на местах по приёму заявлений продолжается», — рассказала заместитель министра социальной политики Денис Богданов.

Также из резервного фонда правительства региона, выплаты получили 68 семей, полностью или частично потерявшие своё имущество в огне. При полной утрате семья получает 50 тысяч рублей, при частичной – 20 тысяч рублей. По одному миллиону рублей выплатят семье каждого погибшего. Кроме того, компенсация полагается тем, кто госпитализирован. Размер помощи будет зависеть от тяжести травм.

По данным правительства края, все погорельцы, независимо от нахождения, получают запас продуктов и средств личной гигиены на 10 дней. Краевые сельхозпроизводители сообщили, что предоставят пострадавшим от пожаров семенной картофель для посадок. Те, кто не может вырастить овощи в связи с обстоятельствами, получат «борщовые наборы» из картофеля, капусты, свёклы, лука и моркови.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

 

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