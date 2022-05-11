Два красноярских сквера и парк обработали от клещей

В Красноярске от клещей обработали 3 общественных пространства. Речь идёт о скверах Юдинский, Кировский и озере-парке «Октябрьский». Перед обработкой сотрудники Красгорпарка очистили участки от мусора.

В мэрии отметили, что используемые препараты безвредны для людей и животных, однако лучше перестраховаться и соблюдать меры предосторожности. Поэтому стоит отказаться от прогулок в этот период. К тому же в течение 3 дней после обработки клещи могут быть ещё активными.

Если жители хотят, чтобы был обработан их двор или другая частная территория, они могут обратиться в любую организацию, которая имеет право проводить такие работы.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо