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Два красноярских сквера и парк обработали от клещей

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Красноярск
17:45 11 Мая 2022
красноярск, клещи
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В Красноярске от клещей обработали 3 общественных пространства. Речь идёт о скверах Юдинский, Кировский и озере-парке «Октябрьский». Перед обработкой сотрудники Красгорпарка очистили участки от мусора.

В мэрии отметили, что используемые препараты безвредны для людей и животных, однако лучше перестраховаться и соблюдать меры предосторожности. Поэтому стоит отказаться от прогулок в этот период. К тому же в течение 3 дней после обработки клещи могут быть ещё активными.

Если жители хотят, чтобы был обработан их двор или другая частная территория, они могут обратиться в любую организацию, которая имеет право проводить такие работы.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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