В Красноярске мошенники пытаются выдавать себя за погорельцев

В Красноярском крае мошенники пытаются получить деньги и вещи, предназначенные погорельцам. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания региона Алёна Миронова.

«Сейчас появилось огромное количество тех, кто создаёт счета-однодневки для того, чтобы собрать средства, те, кто представляется погорельцами и дают людям свои номера телефонов для перевода средств. Когда мы начинаем проверять, оказывается, что человек прописан совсем в другом месте и не имеет никакого отношения к этой территории. Есть те, кто пишут, что пострадали и очень нуждаются, но это не так. Поэтому нужно быть очень внимательными», — рассказала Алена Миронова.

Она посоветовала красноярцам переводить средства только в известные благотворительные фонды и тем людям, которых люди лично знают. Помимо этого, депутат посоветовала приносить в пункты помощи бытовую технику, кухонную утварь, перчатки, инструменты, а также канцелярию и детские игрушки.

«Не нужно приносить домашнюю консервацию, ведь это опасно — в момент транспортировки невозможно соблюдать правила хранения и мы можем навредить вместо помощи. По тем же причинам мы не принимаем лекарства», — отметила депутат.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков