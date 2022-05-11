Российский магазин приложений готов к запуску и сможет заменить иностранные аналоги

Российский магазин приложений "Наш стор" заменит "Гугл-маркет" и "Апп-стор".



Как сообщает красноярский блогер Андрей Максимов, в NashStore заявлены приложения от разработчиков со всех регионов России. Для пользователей NashStore откроется 16 мая. Магазин приложений будет доступен для скачивания в формате APK.



«В число приглашенных вошли более 3000 владельцев приложений, которые перерегистрировались на сайте nashstore.ru. Среди них банк ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ЦБ, Банки.ру, ДИТ Москвы, EАПТЕКА, Мамба, ЯRus, TrueConf, Суточно.ру, издательство игр Кефир. При этом заявки на регистрацию подали игровые студии из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама и банки из Казахстана и Беларуси», — рассказывают в NashStore.



Фото: скриншот с презентации приложения