В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 50 человек

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 11 марта – 55 человек (22 – в Красноярске). За всё время пандемии в регионе выявлено 364 798 случаев заражения.

Госпитализировали за сутки – 21, вылечили 50 человек за сутки.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага