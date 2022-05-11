В Омской области из-за вспышки африканской чумы уничтожили 678 свиней

При исследованиях диагностического материала от свинопоголовья гражданина К. (г. Омск, ул. Барабинская, 42/1) выявлен вирус африканской чумы свиней.

6 мая введён карантин на территории, прилегающей к очагу заражения.

7 мая диагноз был подтверждён ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир), сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

— На территории отдельных муниципальных образований Омской области установлены границы эпизоотического очага. Определена территория первой и второй угрожаемой зон и перечень ограничительных мероприятий по АЧС, - сообщили в ведомстве.

На территории эпизоотического очага и первой угрожаемой зоны проведено отчуждение 678 голов домашних свиней. Животные убиты бескровным методом. Трупы свиней сожгли.

На территории всех личных подсобных хозяйств, где содержались убитые свиньи, провели дезинфекцию.

Карантин будет действовать до 13 июня.

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