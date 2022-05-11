Гидроагрегат №8 Богучанской ГЭС введен в строй после планового капитального ремонта

На Богучанской ГЭС после завершения всех запланированных ремонтных и диагностических работ поставлен под нагрузку гидроагрегат №8 номинальной мощностью 333 МВт. Работы проводились согласно утвержденному графику ремонтов основного оборудования, требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей. Агрегат был выведен в ремонт в феврале, работы продолжались 60 суток.

До начала основных работ на ГА №8 были проведены диагностические процедуры, а в ходе ремонта – обследование подпятника, турбинного водовода и элементов проточной части гидротурбины. Специалисты провели визуальное и инструментальное обследование облицовки и сварных швов, зоны контакта между стальной облицовкой и железобетонной оболочкой, в работах принимали участие работники Богучанской ГЭС и специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева (входит в Группу РусГидро). В ходе диагностических и ремонтных процедур дефектов, требующих изменения программы ремонта, не выявлено, все оборудование соответствует требованиям регламентов. После завершения капитального ремонта гидроагрегат №8 был поставлен под нагрузку для проведения приемо-сдаточных испытаний в течение 48 часов, а в текущий ремонт выведен гидроагрегат №3.

В течение 2022 года на Богучанской ГЭС запланировано проведение текущего ремонта на всех агрегатах, а также капитальный ремонт ГА №1. На агрегатах проводят типовые работы: осмотр статора турбины по итогам наработки 6000-8000 часов, техническое обслуживание систем охлаждения и токопроводов, диагностика и текущий ремонт автотрансформаторов, опробование систем защит. В рамках подготовки к предстоящему паводку в апреле проведено инструментальное подводно-техническое обследование водобойного колодца, конструкции Водосброса №1, в работах принимали участие работники Богучанской ГЭС и специалисты Балтийской Гидрографической компании, настоящее время продолжается обработка и анализ полученной информации.

По требованиям «Правил технической эксплуатации», все оборудование ГЭС должно регулярно проходить полную проверку всех узлов и частей. Работы направлены на тщательный анализ состояния турбинного, генераторного оборудования и вспомогательных систем гидроагрегата и устранение выявленных дефектов. Перед выводом в ремонт на каждом агрегате выполняется предварительная подготовка – осушение водовода и спиральной камеры, первичный осмотр оборудования.