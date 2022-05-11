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Красноярцы приглашаются на зрелищный фестиваль артистического фехтования

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Красноярск
15:37 11 Мая 2022
красноярск, фестиваль
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15 мая в 13:00 в молодёжном творческом бизнес-центре «Пилот» состоится XIII Межрегиональный фестиваль «Стальной рассвет» и Кубок Красноярского края по арт-фехтованию.

«Стальной Рассвет — не просто концерт фехтовальных постановок. Это крупнейший за Уралом фестиваль арт-фехтования. Это конкурс с непререкаемым авторитетом для сильнейших спортсменов. Мероприятие для тех, кому по вкусу зрелищные сражения и эффектные трюки с оружием, звон стали и романтика ушедшей эпохи дуэлей. Прошлое и будущее, настоящее и выдуманное – огромное количество историй будет рассказано на нашей сцене. Ведь каждое выступление — это маленький спектакль», – поделилась организатор фестиваля Галина Дрянных.

Красноярцы приглашаются на зрелищный фестиваль артистического фехтования

Фестиваль проводится по международным правилам по артистическому фехтованию, разработанных Международной академией оружия и адаптированных Российской Академией Фехтования. Площадка появилась в 2009 году, и за 13 лет фестиваль превратился из небольшого городского события в крупнейший за Уралом, где каждый год собирается больше 100 спортсменов.

В 2022 году соревнования пройдут в четырёх дисциплинах: дуэль, группа, соло и ансамбль – и продлятся с 13:00 до 17:00. Завершится соревновательный день церемонией награждения победителей в 17:30.

Также в рамках фестиваля пройдут мастерские и семинары по истории фехтования, акробатике и трюковым элементам. Гостей ждут 14 мая в «Творческих мастерских». Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 213-07-64.

Фото: © пресс-служба молодежного центра «Пилот»

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