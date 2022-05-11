На Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,1

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано в 242 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Подземный толчок произошёл 10 мая в 23:58 мск (11 мая в 03:57 по местному времени), эпицентр находился примерно в 20 км юго-западнее пос. Курай (3,5 балла).

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности. Он сохраняется в регионе более 15 лет, геофизики связывают это с процессами горообразования. Они продолжаются последние 5-10 млн лет.