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На Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,1

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Красноярск
15:45 11 Мая 2022
общество, алтай, землетрясение, ученые
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано в 242 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Подземный толчок произошёл 10 мая в 23:58 мск (11 мая в 03:57 по местному времени), эпицентр находился примерно в 20 км юго-западнее пос. Курай (3,5 балла).

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности. Он сохраняется в регионе более 15 лет, геофизики связывают это с процессами горообразования. Они продолжаются последние 5-10 млн лет.

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