За благоустройство территории месте красноярского рынка «Казачий» проголосовали почти 13 тысяч человек. Напомним, что сейчас идёт голосовование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году.

На втором месте остается «Цветочный квартал» в Центральном районе, за эту территорию отдали голоса 8 тысяч человек. А на третье место вышел променад вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади.

Всего в голосовании на текущий момент принимают участие 65 тысяч человек. Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» или через приложение волонтёров, которые будут работать в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Фото: © Gornovosti