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В Красноярском крае пострадавших от пожаров детей отправят в летние лагеря

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Красноярск
15:31 11 Мая 2022
происшествия, в красноярском крае, общество, пожары, дети
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину, что власти планируют направить всех детей из пострадавших от пожаров семей на лето в оздоровительные лагеря, в том числе федеральные. Готовность принять ребят выразил Всероссийский детский центр «Океан».

В крае развёрнуты 13 пунктов временного размещения с вместимостью до 1 188 человек. Погорельцы уже начали получать выплаты (по 15 тысяч рублей на человека, до 50 тыс руб. при утрате имущества, в случае гибели, семье выплачивается один миллион руб.).

— Самая важная тема – восстановление жилья. Мы планируем идти по двум основным направлениям – это строительство новых домов и компенсация на самостоятельное строительство или приобретение жилого помещения. Краевой бюджет на эти цели выделит от 2,5 млрд до 4 млрд рублей. Постараемся к окончанию лета справиться и все проблемы с жильём закрыть, - сказал Александр Усс.

В борьбу с огнём включились не только МЧС, службы лесоохраны, но и полиция, силовые структуры, военные, предприятия, жители. Губернатор предложил представить отличившихся на тушении пожаров к госнаградам.

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