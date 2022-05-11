В Красноярска в воздухе зафиксировано превышение нормативов в 4,8 % проб

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, в апреле отобрали и исследовали 1 674 пробы атмосферного воздуха. Гигиенический норматив был превышен в 4,8 % отобранных проб.

По максимальным разовым концентрациям превышения составили по:

взвешенным частицам РМ10 - от 1,1 до 1,6;

взвешенным веществам - от 1,3 до 1,4;

взвешенным частицам РМ2,5 - от 1,1 до 2,6;

азоту оксида - в 3,3;

гидроксибензолу - от 1,1 до 1,6;

азоту диоксида - от 1,1 до 3,1;

гидрофториду - от 1,2 до 1,3.

Мониторинг качества воздуха продолжается.

Фото: © Telegram-канал Роспотребнадзор Красноярск