В Красноярска в воздухе зафиксировано превышение нормативов в 4,8 % проб

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, в апреле отобрали и исследовали 1 674 пробы атмосферного воздуха. Гигиенический норматив был превышен в 4,8 % отобранных проб.
По максимальным разовым концентрациям превышения составили по:
- взвешенным частицам РМ10 - от 1,1 до 1,6;
- взвешенным веществам - от 1,3 до 1,4;
- взвешенным частицам РМ2,5 - от 1,1 до 2,6;
- азоту оксида - в 3,3;
- гидроксибензолу - от 1,1 до 1,6;
- азоту диоксида - от 1,1 до 3,1;
- гидрофториду - от 1,2 до 1,3.
Мониторинг качества воздуха продолжается.
Фото: © Telegram-канал Роспотребнадзор Красноярск