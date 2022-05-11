Жителей Красноярска просят не верить сообщениям о холере в питьевой воде. Как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев на своём телеграм-канале, Роспотребнадзор ведёт усиленный контроль за качеством питьевой воды в городе.

«Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. Холера не выявлена. Роспотребнадзор ведётся постоянная работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения её возможного распространения на территории России», – сообщил Горяев.

Людей просят пить только кипячёную воду и предупредить об опасности своих близких.

Отметим, что в начале мая сообщения об обнаружении холеры в питьевой воде распространялись в других регионах России.

Фото: © РИА Новости / Александр Пирагис