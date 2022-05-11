В Красноярском крае четверо пострадавших при пожарах остаются в больницах

— Четверо пострадавших в результате пожаров по-прежнему остаются в больницах, - пишет депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в своём Telegram-канале. Трое из них - в Краевой клинической больнице, один человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ещё один пострадавший продолжает лечиться в казачинской больнице.