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В Красноярском крае от клещей обработали 180 га

Главная Общество
Красноярск
13:41 11 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, клещи
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На территории Красноярского края проведены акарицидные обработки на площади 180 га, что составляет 5,6 % от запланированного объёма 3 225 га. В том числе 100 га – места массового отдыха (г. Минусинск, Балахтинский и Ермаковский районы), 80 га – на территории жилой застройки (Шушенский, Балахтинский и Ужурский районы, Минусинск, Канск). Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

В Красноярске по обращениям жителей администрация провела обработки на площади порядка 10 га.

С 17 мая администрация Красноярска начнётся проведение противоклещевых мероприятий на участках:

  • Свердловский район (район зоопарка "Роев ручей", п. Торгашино, п. Водники, берег реки Базаиха, на горе в районе станции Енисей, нацпарка "Столбы" и фан-парка "Бобровый лог");
  • Октябрьский район (Плодово-Ягодная станция, район Госуниверситета и Удачного, нижний и верхний Академгородок, студгородок, мкр. Ветлужанка, Николаевская сопка);
  • Центральный район (ул. Подзолкова, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В);
  • Советский район (улица Весны, 17, Ястынская, 19а, 18/1, Абытаевская, 10, Урванцева, 4,6, 9 Мая, 8 — Светлогорская, 11, Алексеева, 3 — Водопьянова, 36, пр. 60 лет Образования СССР (в районе детского сада № 215), спорткомплекс "Арена Север", д. Бадалык и территория вокруг в радиусе 50 м).

— Акарицидные обработки сокращают количество клещей до эпидемически безопасного уровня. Но риски встречи с клещами всё же сохраняются, - пишет Дмитрий Горяев.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын 

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