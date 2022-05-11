В шахтерских городах Красноярского края отпраздновали День Победы

Более 30 мероприятий и акций, посвященных Дню Победы, прошло в шахтерских городах Красноярского края. Участие в них приняли коллективы предприятий СУЭК, дети сотрудников, учащиеся профильных классов Компании, ветераны-угольщики.

Одними из первых в праздничной программе стали акции "Георгиевская лента" – символы Великой Победы сотрудникам СУЭК раздавали на проходных угледобывающих предприятий, и "Красная гвоздика" – на Назаровском и Березовском разрезах побывали волонтеры благотворительной акции, распространяющие нагрудные значки, все средства от их продажи переданы для помощи и поддержки ветеранов. "Очень красивый значок, с удовольствием буду носить его. И приятно, что этой акцией мы можем помочь нуждающимся", - отметила электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Назаровского разреза Нина Прихожая.

В память о героях войны в Назарово сотрудники Назаровского разреза высадили деревья в поселке Горняк, в парке, заложенном по инициативе СУЭК к 75-летию Великой Победы. Угольщики масштабно подготовили города к 9 мая – провели субботники, украсили административные здания и жилые дома, присоединившись к акции #ОкнаПобеды. "День Победы – не только всенародный праздник, но и очень личный, - говорит участница акции #ОкнаПобеды, инженер-энергетик Бородинского разреза Анастасия Орешкина, - ведь в каждой семье есть свой герой. Мой прадед был призван на фронт в возрасте 29 лет. Дошел до Берлина. Вернулся домой живым, работал в Бородино учителем".

В День Победы ветеранов и всех горожан поздравили фронтовые бригады – артисты местных ГДК и сотрудники СУЭК. В Назарово творческое поздравление принимал Дмитрий Данилович Абрамов, фронтовик, опытный горняк, бывший руководитель Назаровского разреза, Почетный житель города. О Великой Победе военный связист Абрамов узнал 10 мая 1945 года в Австрии. "Радость была огромная, что война закончилась, что живыми остались", - вспоминает он. В ноябре текущего года Дмитрию Даниловичу исполнится 98 лет. Несмотря на возраст, он участвует в городских патриотических мероприятиях, а в 2021 году лично курировал оформление в Назаровском музейно-выставочном центре экспозиции об истории угледобывающего предприятия.

Песни военных лет звучали не только в исполнении фронтовых бригад – в Бородино горняки поддержали акцию #ПоемДвором: вместе с артистами ГДК, воспитанниками детских творческих студий, жителями многоквартирных домов исполнили любимую многими поколениями "Катюшу". "Чудесное мероприятие! Тронуло душу, сердце, воодушевило, до слез", - делится впечатлениями начальник службы грузовой работы Бородинского разреза Светлана Ятина.

9 мая праздничные митинги состоялись на предприятиях СУЭК, угольщики прошли в рядах "Бессмертного полка", в колоннах городских Парадов Победы, возложили цветы к памятникам воинам-освободителям, а ныне живущим ветеранам дети сотрудников СУЭК подарили открытки, изготовленные своими руками. Вечером горняки со школьниками из трудовых отрядов, классов СУЭК присоединились к акции #СвечаПамяти – сотни свечей зажглись в память о героях одной из самых кровопролитных войн в истории человечества.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"