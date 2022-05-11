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В сгоревшем посёлке Ачинского района рассказали о мародёрах

Главная Общество
Красноярск
12:35 11 Мая 2022
общество, происшествия, ачинск, в красноярском крае, пожары
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В пострадавшем от пожара пос. Белый Яр жители рассказали о случаях мародёрства, сообщает ачинский телеканал «Оса». Мародёры на машинах ночью возят железо.

В полиции сообщают, что таких заявлений от жителей не поступало. Организовано патрулирование улиц.

Напомним, что жители края массово откликнулись на объявленный сбор гуманитарной помощи для пострадавших при пожарах. Только волонтерские штабы за два дня собрали 170 тонн груза. Наиболее высокая потребность в нескоропортящихся продуктах, кормах для животных, средствах гигиены, бытовой технике и посуде.

На 10 мая 1 140 погорельцев получили адресную единовременную материальную помощь, всего же подразделения соцзащиты приняли более 1 350 заявлений от пострадавших.

Также по решению губернатора Красноярского края Александра Усса, людям, потерявшим единственное жильё, предлагается либо компенсация в виде жилищного сертификата, либо возможность построить новое жильё за счёт краевого бюджета.

Фото: © vk.com/tv_osa 

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