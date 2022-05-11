На территории Томской области осенью проведут губернаторские выборы

В Томской области избирком в июне официально объявит о проведении губернаторских выборов.

Об этом пишет РИА Томск со ссылкой на свой источник. Согласно закону, выборы главы региона должны пройти в Единый день голосования, 11 сентября.

По словам источника, пока рано говорить, будет проходить голосование в один день или разойдется на три дня.

— В июне должны быть назначены выборы губернатора, которые будут проходить в соответствии с федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав" и в соответствии с законом Томской области "О выборах губернатора, — сообщил РИА Томск источник, который знаком с ситуацией.

Решение комиссии будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области.

Фото: Александр Жуковец / Gornovosti