В Красноярске построят отдельное здание для Мариинской гимназии. Соответствующие изменения внесут в Правила землепользования и застройки по поручению главы города Сергея Ерёмина. По планам, здание появится в Советском районе Красноярска, недалеко от красноярского кадетского корпуса имени Александра Лебедя.

Новая гимназия будет рассчитана на 525 учащихся. Кроме этого в ней будет интернат на 150 мест. Напомним, Мариинская гимназия в Красноярске работает с 1999 года. Сейчас в ней обучается более 300 девочек. Все занятия проходят в здании кадетского корпуса.

Фото: © РИА Новости Илья Наймушин