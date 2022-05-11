В Красноярском крае сохраняется высокая пожарная опасность IV класса

Синоптики предупреждают, что в центральных и южных районах Красноярского края сохраняется высокая пожарная опасность IV класса. К тому же, дует, пусть не сильный, но ветер.

В регионе продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

Фото: © Telegram-канал МЧС Красноярского края